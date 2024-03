Pantheon Infrastructure Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Pantheon Infrastructure ergibt sich ein RSI-Wert von 75, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 62,39 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Pantheon Infrastructure ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Pantheon Infrastructure in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder übermäßig im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pantheon Infrastructure-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 80,1 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 74,2 GBP weicht um -7,37 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine Unterbewertung von -8,53 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Pantheon Infrastructure-Aktie ein einfaches Charttechnik-Rating von "Schlecht".