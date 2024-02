Pantheon Infrastructure Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Pantheon Infrastructure-Aktie zeigt sich in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 101,03 GBP. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 103,576 GBP, was einem Unterschied von +2,52 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da der Schlusskurs nahe dem 200-Tages-Durchschnitt liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (102,8 GBP) zeigt mit einem Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts (+0,75 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Pantheon Infrastructure-Aktie.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde auf sozialen Plattformen neutral bewertet, sowohl durch Kommentare als auch durch die behandelten Themen. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, weshalb auch hier die Bewertung "Neutral" vergeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pantheon Infrastructure-Aktie liegt bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt mit einem Wert von 34 eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Pantheon Infrastructure-Aktie in Bezug auf verschiedene charttechnische und sentimentale Analyse-Indikatoren.