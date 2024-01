Pantheon Infrastructure Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Beurteilung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde verstärkt über die Aktie von Pantheon Infrastructure in den sozialen Medien diskutiert. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden weder positive noch negative Themen rund um Pantheon Infrastructure stark beachtet, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pantheon Infrastructure-Aktie liegt bei 20, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine positive Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,55, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung nach RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pantheon Infrastructure-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 81,33 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 85,4 GBP weicht somit um +5 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 81,31 GBP, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine positive Bewertung nach der einfachen Charttechnik.

Entscheidend für das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien sind wesentliche Veränderungen der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz. Bei Pantheon Infrastructure wurden in den letzten vier Wochen keine solchen Veränderungen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend positive Bewertung für die Pantheon Infrastructure-Aktie, basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der technischen Analyse.