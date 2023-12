Pantheon Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analysten ihre Bewertungen für die Pantheon-Aktie abgegeben, wobei alle 1 Bewertungen "Gut" waren. Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Pantheon-Aktie. Auch in jüngeren Reports kommen die Analysten zum gleichen Ergebnis, wodurch das Rating für das Pantheon-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, liegt bei 105 GBP, was einem Aufwärtspotential von 332,81 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 24,26 GBP. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pantheon liegt bei 36,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 47,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Pantheon in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Pantheon ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,36 auf, was 30 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" (9,05). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.