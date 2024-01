Pantheon Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Aktienkurs von Pantheon zeigte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,85 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -11,76 Prozent, was bedeutet, dass Pantheon in diesem Branchenvergleich um -27,09 Prozent unterperformte. Der "Energie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -11,76 Prozent im letzten Jahr, und Pantheon lag 27,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Pantheon als unterbewertet betrachtet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 6,36 liegt insgesamt 29 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 9,01 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Pantheon derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 20,23 GBP, während der Kurs der Aktie bei 26,8 GBP liegt, was einer Abweichung von +32,48 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 23,03 GBP, was einer Abweichung von +16,37 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Beurteilung herangezogen. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 25,58 Punkte, was bedeutet, dass Pantheon momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt erhält Pantheon in Bezug auf die technische und fundamentale Analyse ein Rating von "Gut".

