Pantheon Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Aktie von Pantheon wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,36 bewertet, was 30 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Pantheon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,22 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 23,4 GBP liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +15,73 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um +0,91 Prozent abweicht.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive Einschätzung für Pantheon abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 105 GBP, was eine mögliche Steigerung um 348,72 Prozent vom letzten Schlusskurs (23,4 GBP) bedeuten würde. Daher erhält die Aktie auch aus Analystensicht insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs hat Pantheon in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -70,59 Prozent verzeichnet, was mehr als 58 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite von Pantheon mit 57,7 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.