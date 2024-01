Pantheon Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Aktie von Pantheon wird derzeit auf der Grundlage des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) mit 6,36 bewertet, was 31 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,17. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung basierend auf einer fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Pantheon als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 73,09, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 45,44 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Pantheon derzeit bei 20,21 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 23,22 GBP liegt, was einen Abstand von +14,89 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 22,85 GBP, was einer Differenz von +1,62 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf technischer Ebene als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Pantheon von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung. Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dieser Einschätzung führt.