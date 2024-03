Pantheon Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Analystenbewertung für Pantheon sieht insgesamt gut aus, da 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 105 GBP, was einer potenziellen Kursentwicklung von 257,14 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Pantheon diskutiert wurden. Daher wird die aktuelle Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Pantheon liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse wird die Pantheon auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der Aktienkurs deutlich über dem GD200 (21,66 GBP) liegt und auch eine positive Abweichung vom GD50 (26,4 GBP) aufweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".