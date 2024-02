Pantera Silver Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Sentiment und Buzz rund um die Pantera Silver Aktie wurde über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pantera Silver Aktie liegt bei 42,86, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Pantera Silver neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Pantera Silver Aktie mit einem Kurs von 0,07 CAD inzwischen -22,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -22,22 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

