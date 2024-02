Pantaflix Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pantaflix-Aktie liegt bei 48,15, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche neutrale Bewertung ergibt sich auch für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 37 ergibt.

Die Stimmung rund um die Pantaflix-Aktie wurde auf sozialen Plattformen untersucht, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Pantaflix durchschnittlich sind, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Pantaflix-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +75 Prozent. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einer Abweichung von +14,87 Prozent auf eine positive Entwicklung hin.

Insgesamt erhält die Pantaflix-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.