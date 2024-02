Pantaflix Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Pantaflix-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht in einem positiven Licht. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 1,26 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 2,32 EUR lag, was einem Unterschied von +84,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,92 EUR und einer Abweichung von +20,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Pantaflix somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Pantaflix zeigt Werte von 31,03 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 48,96 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für Pantaflix ist insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen haben sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Pantaflix beschäftigt, was zu einer "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt Pantaflix eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild.