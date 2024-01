Pantaflix Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung von Aktien. In den letzten Tagen stand auch die Aktie von Pantaflix im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Pantaflix beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Pantaflix zeigte hier interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Eine weitere Analysemethode ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Pantaflix liegt der 7-Tage-RSI bei 31,82 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der etwas längerfristige 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 45,45 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung an.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Pantaflix-Aktie ein Durchschnitt von 1,05 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,84 EUR, was einem Unterschied von +75,24 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1,73 EUR einen Unterschied von +6,36 Prozent und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Somit erhält Pantaflix insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse.