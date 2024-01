Panoro Minerals Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Panoro Minerals schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Mit einer Differenz von 3,55 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,55 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche konnte Panoro Minerals in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance von 16 Prozent erzielen. Während die durchschnittliche Performance dieser Branche bei -12,1 Prozent lag, übertraf Panoro Minerals diese um +28,1 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -12,1 Prozent aufwies, konnte Panoro Minerals mit einer Überperformance von 28,1 Prozent punkten. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Panoro Minerals mit 0,14 CAD nun +27,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +7,69 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Panoro Minerals keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussion in den sozialen Medien bewegen sich neutral, daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Panoro Minerals daher für diese Stufe ein "Neutral" Rating.