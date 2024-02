Panoramic Resources Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Panoramic betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Panoramic eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Panoramic auf 0,06 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,035 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -41,67 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,04 AUD, was zu einem Abstand von -12,5 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Panoramic somit die Gesamtnote "Schlecht".

Die Stimmung und das Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Panoramic haben wir langfristig eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Panoramic im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, und insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".