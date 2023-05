Panik am Immobilienmarkt? 3 Gründe, warum für Investoren jetzt große Chancen bestehen - und worauf sie achten sollten

Neuburg an der Donau (ots) -Viele Hauseigentümer finden aktuell keine Käufer mehr. Die Folge: Ein wachsendes Angebot trifft auf eine schwindende Nachfrage und die Preise fallen an manchen Orten schon kräftig. Doch für jeden mit liquiden Mitteln stellt diese Situation auch eine große Chance dar:"Wer ein bisschen Zeit und Geld mitbringt, kann sich gerade ein sehr ordentliches Portfolio aufbauen - wenn einige Punkte beachtet werden", erklärt Johannes Wiedemann. Zinskosten von 4 Prozent sind zwar deutlich höher als in den letzten Jahren, historisch aber dennoch niedrig. Wiedemann ist Berater für Immobilieninvestoren und kennt daher die Situation am Markt tagesaktuell.Worauf Investoren genau jetzt achten sollten, um von den Chancen am Immobilienmarkt zu profitieren, verrät er in diesem Ratgeber.Attraktive Preise nachverhandelnEine sehr große Käuferschicht kann sich momentan keine Immobilien mehr leisten. Vor allem in wenig nachgefragten Lagen und mittlerweile auch in Großstädten haben Investoren dadurch deutlich mehr Spielraum bei ihren Preisverhandlungen. Aufgrund der eingebrochenen Nachfrage müssen sie nicht mehr mit vielen anderen Interessenten um ein Objekt konkurrieren. Anders als noch vor einigen Jahren sind nämlich nur noch wenige Käufer auf dem Immobilienmarkt aktiv. Interessenten können dadurch leichter attraktive Preise aushandeln.Steuervergünstigungen bleiben weiterhin aktuellNeben der eingebrochenen Nachfrage stellen die Zinsen einen weiteren Grund dar, der für Immobilienkäufe auch im derzeitigen Marktumfeld spricht. Die Kosten sind zwar gestiegen, doch bei einer Kapitalanlage lassen sich diese wie gewohnt steuerlich geltend machen. Somit profitieren Investoren nicht nur von attraktiveren Immobilien-Kaufpreisen, sondern auch von den bekannten steuerlichen Vergünstigungen.Mietwohnungen werden noch stärker nachgefragtDa sich immer weniger Menschen eine Immobilie leisten können, werden die Mieten weiterhin stark steigen. Schon jetzt zeichnet sich das ab. Erschwerend kommt hinzu, dass in den vergangenen Jahren zu wenige Neubauprojekte umgesetzt wurden. Das rächt sich jetzt - günstige Mietwohnungen sind vor allem in begehrten Lagen rar.Zugleich warteten viele junge Menschen mit dem Kauf einer eigenen Immobilie. Jetzt fehlen ihnen die finanziellen Mittel dafür. Diese neue Zielgruppe strömt auf den Markt. Sie benötigt dringend Mietraum, was den Preisanstieg weiter beschleunigt. Kaufen Investoren jetzt, müssen sie zwar höhere Kosten stemmen. Aufgrund der steigenden Mietpreise können sie diese über die nächsten Jahre jedoch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder ausgleichen.Was Investoren beim Kauf beachten müssenDie Preise vieler Immobilien sind aufgrund der niedrigen Zinsen in den letzten Jahren künstlich in die Höhe getrieben worden. Das zeigt die aktuelle Krise deutlich. Vor allem in Lagen ohne echte Nachfrage macht sich die Trendwende bemerkbar. Investoren müssen daraus lernen und ein realistisches Fahrziel für sich bestimmen können. Es gilt also, auf einen soliden Standort beim Kauf zu setzen. Hierfür ist es nötig, die tatsächliche Entwicklung einer Immobilie zu betrachten. Der demografische Wandel spielt dabei ebenso wie die wachsende Bevölkerung eine entscheidende Rolle.Über Johannes Wiedemann:Johannes Wiedemann leitet als Geschäftsführer zusammen mit Jonas Dorsch die Firma INVENIO Real Estate. Die Experten setzen beim Vermögensaufbau auf Immobilien. Gemeinsam mit seinem Team übernimmt Johannes Wiedemann alle relevanten Aufgaben beim Immobilienkauf. Sein Team stellt dabei die passenden Immobilien, unterstützt bei der Auswahl der richtigen Finanzierung und vermittelt eine passende Verwaltung vor Ort, welche sich um alle Anliegen nach dem Kauf kümmert. So vermehrt er das Geld seiner Kunden planbar. Weitere Informationen unter: https://invenio-re.dePressekontakt:INVENIO Real Estate GmbHVertreten durch: Johannes Wiedemann und Jonas DorschE-Mail: Info@invenio-re.deWebseite: https://invenio-re.de/Pressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: INVENIO Real Estate GmbH, übermittelt durch news aktuell