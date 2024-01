Panik an Chinas Börsen: Aktienmarkt-Rutsch Geht in die Nächste Runde

Börsenkrise in China eskaliert: Enttäuschte Anleger ziehen Kapital ab, Profiinvestoren befürchten anhaltende Turbulenzen.

Die Börsenkrise in der Volksrepublik China nimmt an Fahrt auf: Enttäuschte Anleger ziehen massiv ihr Kapital ab, während professionelle Investoren weitere Turbulenzen befürchten.

Am chinesischen Aktienmarkt herrscht Alarmstimmung: Am Montag beschleunigte sich die Talfahrt der chinesisch in Hongkong notierten Aktien. Investoren werten dies als ein Indiz für das wachsende Misstrauen gegenüber der chinesischen Wirtschaft, sowohl von internationalen als auch von heimischen Anlegern.

Der Hang Seng China Enterprises Index fiel um 2,3 Prozent, der tiefste Stand seit dem Herbst 2022. Der CSI300 Index, der die Kursentwicklung der beiden größten Börsen Festland-Chinas, Shanghai und Shenzen, abbildet, schloss 1,6 Prozent niedriger.

Im Vergleich zu westlichen Marktplätzen schneiden die chinesischen Börsen deutlich schlechter ab: Der S&P500 stieg seit Anfang Januar um gut zwei Prozent und erreichte am Freitag einen neuen Rekord, während der deutsche Leitindex Dax 0,8 Prozent an Wert einbüßte.

Chinesische Aktien, die in Hongkong notiert sind, dienen oft als besseres Barometer für die Lage der zweitgrößten Volkswirtschaft und die Anlegerstimmung. An den Festlandbörsen hingegen ist der Einfluss der chinesischen Regulierungsbehörden deutlicher zu spüren, von Beschränkungen bei Leerverkäufen oder Börsengängen bis hin zu mündlichen Warnungen und direkten Eingriffen staatlicher Fonds.

Die Analysten der Schweizer Bank Julius Bär sehen die zunehmenden staatlichen Eingriffe in die Finanzindustrie als einen der Gründe für die Kursverluste am chinesischen Aktienmarkt. Auch die wachsenden Sorgen vor neuen Handelskonflikten mit den USA und die schwache Konjunktur tragen dazu bei.

Im vierten Quartal 2023 verlangsamte sich das Wirtschaftswachstum Chinas auf 1,0 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Aufgrund der niedrigen Basis von Ende 2022, als China unter strengen Covid-19-Beschränkungen stand, stieg die jährliche Wachstumsrate jedoch auf 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und entsprach damit weitgehend den Prognosen.

"Obwohl das Wachstumsziel der Regierung von rund fünf Prozent erreicht wurde, erwies sich das Jahr 2023 holpriger als erwartet", so die Experten in einer aktuellen Analyse. Für dieses Jahr prognostiziert Julius Bär lediglich ein Wachstum von 4,4 Prozent.

Die ungelöste Immobilienkrise verschärft die Probleme zusätzlich. Ende Januar wird sich entscheiden, ob der strauchelnde chinesische Immobilienentwickler Evergrande gerettet oder liquidiert wird. Mit über 320 Milliarden Dollar Schulden ist Evergrande der weltweit am höchsten verschuldete Bauträger. Julius Bär betrachtet den "Abschwung im Immobiliensektor weiterhin als große Belastung" für das Investorenvertrauen.

Redmond Wong von Saxo Capital Markets sagte Bloomberg gegenüber, dass eine große Anzahl von internationalen Anlegern, die zuvor in der Hongkonger Börse investiert hatten, ihre Investments nun in Richtung Japan und andere asiatische Märkte umschichten würden.

Die US-Bank Morgan Stanley schätzt, dass internationale professionelle Investoren in diesem Jahr bisher netto chinesische Aktien im Wert von 1,6 Milliarden Dollar abgebaut haben. Die Experten warnen vor einem "erheblichen Abwärtsdruck" auf die Gewinne chinesischer Unternehmen und gehen von weiteren Kapitalabflüssen aus.

Auch chinesische Anleger scheinen ähnlich zu reagieren, indem sie ihr Geld aus heimischen Fonds abziehen und in ausländische Märkte wie Japan und Indien investieren. Die hohe Nachfrage nach ausländischen Aktien spiegelt sich darin wider, dass chinesische börsengehandelte Fonds (ETFs), die japanische Aktien abbilden, aktuell mit einem Bewertungsaufschlag gegenüber dem in den Fonds enthaltenen Gesamtvermögen gehandelt werden.

Laut Reuters musste ein chinesischer Fonds, der in indische Aktien investiert, seine Zeichnungen einschränken. Dies führt zu einer wachsenden Anzahl von Auslandsfonds, die ihre Investitionen einschränken, was auch auf die Kapitalkontrollen für Auslandsinvestitionen zurückzuführen ist.

