Pangolin Diamonds Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Pangolin Diamonds zeigt der RSI derzeit einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" bestätigt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die Dividendenrendite von Pangolin Diamonds liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent für die "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche in den letzten 12 Monaten, hat Pangolin Diamonds eine Underperformance von 55,66 Prozent gezeigt, wobei die Aktie um 66,67 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -11 Prozent hatte, liegt Pangolin Diamonds 55,66 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Pangolin Diamonds war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positiven noch negativen Diskussionen über das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich somit eine neutrale Beurteilung für Pangolin Diamonds sowohl in Bezug auf den RSI, die Dividendenpolitik, die Performance im Branchenvergleich und das Anleger-Sentiment.