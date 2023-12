Pangang Vanadium Titanium-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Dividendenrendite der Aktie von Pangang Vanadium Titanium & liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Metall- und Bergbausektor einen geringeren Ertrag von 1,95 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Dividende des Unternehmens und einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Pangang Vanadium Titanium & 29, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pangang Vanadium Titanium &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 3,98 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 3,19 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -19,85 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3,4 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -6,18 Prozent darstellt. Dies führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 53,85 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 76,19, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Pangang Vanadium Titanium & daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.