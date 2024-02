Pangang Vanadium Titanium Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Bei einer Dividende von 0 % liegt Pangang Vanadium Titanium & im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,08 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger. Die Differenz beträgt 2,08 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Pangang Vanadium Titanium & beträgt 29, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Pangang Vanadium Titanium &-Aktie beträgt aktuell 3,69 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,05 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,34 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,14 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,87 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" in diesem Fall. Insgesamt wird die Pangang Vanadium Titanium &-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei Pangang Vanadium Titanium & bei 42,22, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,06, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.