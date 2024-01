Pangang Vanadium Titanium Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie der Pangang Vanadium Titanium & neutral bewertet wird. Der RSI7 beträgt 27,78, was eine "Gut"-Empfehlung impliziert, während der RSI25 bei 60,94 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Pangang Vanadium Titanium & Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -30,17 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Aktie 30,17 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Pangang Vanadium Titanium & Aktie mit einem Wert von 29,11 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.