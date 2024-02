Pangang Vanadium Titanium Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Anleger: Die Beurteilung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktivitäten von Pangang Vanadium Titanium & in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Pangang Vanadium Titanium & in den sozialen Medien diskutiert. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pangang Vanadium Titanium & liegt bei 29,11, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -37,34 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" 12,64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -24,7 Prozent, worunter Pangang Vanadium Titanium & aktuell um 12,64 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pangang Vanadium Titanium &-Aktie beträgt 27, was auf einen überverkauften Status hindeutet und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 53,03, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für Pangang Vanadium Titanium & basierend auf der RSI-Bewertung.