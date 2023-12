Pangang Vanadium Titanium Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei normiert der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Für Pangang Vanadium Titanium & ergibt sich ein RSI-Wert von 55,56, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der Wert auf 58,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie in der vergangenen Jahr eine Rendite von -37,34 Prozent erzielt, was 29,62 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,72 Prozent) im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,72 Prozent, wobei Pangang Vanadium Titanium & aktuell 29,62 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist Pangang Vanadium Titanium & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,11 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende liegt Pangang Vanadium Titanium & mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau (1,91 %). Diese Differenz von 1,91 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".