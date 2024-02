Pangaea Logistics Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pangaea Logistics-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 6,76 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 8,51 USD liegt, was einer Abweichung von +25,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 8,23 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,4 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Pangaea Logistics in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 67,2 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um 8,33 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +58,87 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Pangaea Logistics um 175,35 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investment in die Aktie von Pangaea Logistics bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,9 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag in Höhe von 0,09 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Bei der Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Pangaea Logistics interessante Ausprägungen aufweisen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.