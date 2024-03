Pangaea Logistics Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Pangaea Logistics liegt bei 84,18, was darauf hinweist, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Die Dividendenrendite von Pangaea Logistics beträgt 4,9 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,91 Prozent. Auf der Basis dieses Resultats erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Pangaea Logistics derzeit als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 7 USD, womit der Kurs der Aktie (6,93 USD) um -1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 8,36 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -17,11 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Unsere Analysten haben Pangaea Logistics auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Pangaea Logistics in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.