Pangaea Logistics Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Dividendenrendite für Pangaea Logistics beträgt derzeit 4,9 Prozent, was über dem Mittelwert von 3,27 Prozent liegt. Infolgedessen erhält das Unternehmen von Analysten eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. Im Vergleich zur Branchendurchschnittsleistung liegt die Rendite von Pangaea Logistics um 174 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Aktie hat jedoch im vergangenen Jahr eine gute Entwicklung gezeigt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pangaea Logistics zeigt für den 7-Tage-RSI einen Wert von 61,02 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 65,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daher erhält Pangaea Logistics in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Pangaea Logistics eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.