Panex Resources Inc Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Panex hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0.0001 USD erreicht, was einem Abstand von -99,67 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -99,94 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt für die Panex-Aktie einen Wert von 50 für RSI7 und 50 für RSI25 an, was beide zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen und Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger zu erkennen. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war durchschnittlich, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength-Index, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.