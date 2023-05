Panel zum Thema Digital Workplace am 11. Mai 2023

Karlsruhe (ots) -alfaview beteiligt sich an der vom Bitkom veranstalteten Digital Office Conference am 11. MaiAm 11. Mai dreht sich bei der vom Bitkom organisierten Online-Konferenz (https://www.office-conference.com/de)zum Thema "Digital Office" alles um die digitale Transformation von Unternehmen. Welche Prozesse und Tools können genutzt werden, um Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft zu führen?Als Vorreiter im Bereich New Work (https://alfaview.com/de/work-new-warum-unternehmen-dringend-neue-arbeitszeitmodelle-und-digitale-strukturen-brauchen/) und digitale Transformation beteiligt sich die alfaview gmbh (https://alfaview.com/de/) ebenfalls aktiv an der Konferenz: Business Development Manager Armin Schweinfurth spricht im Rahmen einer Diskussionsrunde zum Thema "Digital Workplace: Wie der digitale Arbeitsplatz zum Wettbewerbsvorteil wird" über die Erfahrungen und Prozesse, die das Unternehmen alfaview auf dem Weg in die hybride Arbeitswelt begleitet haben. Welche Voraussetzungen mussten geschaffen werden, um den Bedürfnissen des gesamten Teams gerecht zu werden? Wichtig sind in diesem Zusammenhang vor allem die richtigen Technologien und Werkzeuge, die eine angenehme, natürliche und produktive Zusammenarbeit auch im digitalen Raum ermöglichen.Diese und weitere spannende Aspekte diskutiert Armin Schweinfurth mit weiteren Expertinnen aus dem Bereich New Work im Rahmen des Panels am 11. Mai von 11:15 - 11:50 Uhr. Die Veranstaltung findet online statt, Interessierte können sich kostenfrei registrieren (https://www.office-conference.com/de/ticket-shop).Pressekontakt:Sonja Decker:0721-35450-450presse@alfaview.comOriginal-Content von: alfaview GmbH, übermittelt durch news aktuell