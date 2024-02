Pandox AB Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Pandox wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 18,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Pandox überverkauft ist, und erhält somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt an, dass Pandox weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Pandox festgestellt werden. Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmung rund um Pandox auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgegriffen. Infolgedessen erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Einstufung als "Neutral".

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Pandox-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt dieser Wert aktuell 124,44 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 149,6 SEK liegt. Dies bedeutet einen Unterschied von +20,22 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Entwicklung, wodurch die Pandox-Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Insgesamt erhält die Pandox-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein insgesamt positives Rating.