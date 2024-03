Pandora Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die technische Analyse von Pandora A- zeigt, dass sich die Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 816,67 DKK, während der aktuelle Schlusskurs bei 1135,5 DKK liegt, was einer Abweichung von +39,04 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1041,79 DKK liegt mit einer Abweichung von +9 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien des gleichen Sektors ("Zyklische Konsumgüter") hat die Pandora A- Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 100,66 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 86,17 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt Pandora A- mit einer Überperformance von 94,44 Prozent deutlich über dem Durchschnitt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Pandora A- weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 56,98 Punkten, während der RSI25 bei 29,77 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie jedoch positiv bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Pandora A- ist ebenfalls positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen der vergangenen Wochen. Insgesamt wird daher die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren und Anleger-Stimmung mit einem "Gut"-Rating versehen.