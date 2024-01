Pandora Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Aktienkurs von Pandora A- hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 100,66 Prozent erzielt, was mehr als 76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 6,43 Prozent, aber Pandora A- übertrifft dies mit einer Rendite von 94,22 Prozent deutlich. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Pandora A- wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die erhöhte Aktivität deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Pandora A- in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Pandora A- eine Dividendenrendite von 1,98 % aus, was 0,27 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,72 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Pandora A- liegt bei 34,12, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,4, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Pandora A-.