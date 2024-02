Pandora Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Lawson":

Pandora A-: Analyse der Aktienperformance

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet, um interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der Pandora A- Aktie zu gewinnen. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Pandora A- in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Pandora A- aktuell bei 784,16 DKK verläuft. Der Aktienkurs selbst lag bei 1141,5 DKK, was einen Abstand von +45,57 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +15,01 Prozent, was zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Pandora A- Aktie eine Dividendenrendite von 1,98 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,71 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Pandora A- Aktie mit einer Rendite von 100,66 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche von 4,17 Prozent liegt die Aktie mit 96,48 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.