Pandora Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Aktienkurs von Pandora A- hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 100,66 Prozent erzielt, was mehr als 76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" mit einer mittleren Rendite von 6,28 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Pandora A- mit 94,37 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Pandora A- mit 1,98 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent. Aufgrund dieser neutralen Vergleichswerte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pandora A--Aktie hat einen Wert von 27, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI von 36,9 ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Pandora A-.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Kurs von 986,6 DKK deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (732,91 DKK) liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Selbst der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (921,99 DKK) zeigt eine positive Abweichung von 7,01 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Pandora A--Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.