Pandora Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Pandora A-. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte die Aktie von Pandora A- im letzten Jahr eine Rendite von 100,66 Prozent erzielen, was 75,35 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite mit 93,08 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Pandora A- um +3,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +28,67 Prozent liegt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Pandora A- aktuell als "überkauft" bewertet wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Tage ergibt jedoch eine abweichende Bewertung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Analyse der RSIs somit als "Schlecht" bewertet.