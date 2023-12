Pandora Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Einschätzung von Aktienkursen geht über harte Faktoren wie Bilanzdaten hinaus und bezieht auch weiche Faktoren wie die Stimmung mit ein. Nach Analyse der sozialen Plattformen ergibt sich für Pandora A- eine neutrale Stimmung. Dennoch waren die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen diskutiert wurden, größtenteils negativ. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Pandora A- derzeit eine Rendite von 1,98 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,77 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl aus langfristiger als auch aus kurzfristiger Sicht eine "gut"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +33,86 % auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +8,82 % aufweist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Pandora A- mit einer Rendite von 85,74 % weit über dem Branchendurchschnitt von -5,92 %. Diese starke Entwicklung führt zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie.