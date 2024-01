Pandora Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Pandora A- wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,58 Punkten, was darauf hinweist, dass Pandora A- weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,62, auch hier ist Pandora A- weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Somit erhält das Pandora A-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Pandora A- ein aktuelles KGV von 18,43 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,34 liegt. Dadurch wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auch auf Aktien auswirken kann. Bei Pandora A- wurde langfristig eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen und somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhrt in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Bild im langfristigen Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich erzielte Pandora A- in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 100,66 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 2,82 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +97,83 Prozent im Branchenvergleich für Pandora A-. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Pandora A- mit 83,03 Prozent über dem Durchschnittswert von 17,63 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

