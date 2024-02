Pandora Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die dänische Schmuckmarke Pandora A- hat eine Dividendenrendite von 1,98 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,72 % für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Pandora A- mit 18,43 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 27,73, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer positiven fundamentalen Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung auf dieser Ebene.

In den letzten zwei Wochen wurden Pandora A- von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine positive Gesamteinstufung.