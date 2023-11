Pandora Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Sentiment und Buzz: Die Analyse der Kommunikation im Internet kann wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie liefern. Dabei spielen sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung eine Rolle. Bei Pandora A- zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Pandora A- herangezogen. Der RSI7 liegt bei 63,44 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Dividende: Die aktuelle Dividendenrendite für Pandora A- beträgt 1,98 Prozent, was unter dem Mittelwert von 3,6 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Pandora A- derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 686,03 DKK, während der Kurs der Aktie bei 911,4 DKK liegt, was einer Abweichung von +32,85 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 821,38 DKK zeigt eine Abweichung von +10,96 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".