Pandora Aktie: Der Knaller!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Pandora A- wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die erhöhte Aktivität deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, mit einer positiven Änderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Pandora A--Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 738,06 DKK. Mit einem letzten Schlusskurs von 958,6 DKK liegt die Abweichung bei +29,88 Prozent, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 931,48 DKK, und der letzte Schlusskurs liegt bei +2,91 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pandora A--Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pandora A- mit einem Wert von 18,43 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der verhältnismäßig niedrige Wert des KGV führt zu einer "Gut"-Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pandora A--Aktie hat einen Wert von 83, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 45,01, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Pandora A-.