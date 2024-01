Pandora Aktie: Gut oder schlecht?

Der Aktienkurs von Pandora A- hat sich im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" in den letzten 12 Monaten sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 100,66 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 76 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, in der die mittlere Rendite bei 6,43 Prozent liegt, schneidet Pandora A- mit 94,22 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser starken Kursentwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Pandora A- im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 1,98 % aus, was 0,27 Prozentpunkte über dem Durchschnitt von 1,72 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Pandora A- liegt bei 34,12, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,4, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Pandora A- eine erhöhte Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Dies weist auf ein positives langfristiges Stimmungsbild hin und führt zur Einstufung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Pandora A- in diesem Bereich eine Einstufung als "Gut".