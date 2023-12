Pandora Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für die Pandora A- Aktie liegt der RSI bei 51,35, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,34 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien für die Pandora A- Aktie ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pandora A- Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "gut"-Rating erhält. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität und eine gleichbleibende Stimmung gemessen. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild die Gesamteinschätzung ebenfalls als "neutral" eingestuft.