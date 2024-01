Pandora Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmungen der Anleger, da Diskussionen in sozialen Medien die Einschätzungen für Aktien beeinflussen können. In Bezug auf die Diskussionen über Pandora A- wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Pandora A- liegt der RSI7 bei 38,58 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 34,62 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Pandora A- die Marke von 744,92 DKK erreicht, während die Aktie selbst bei 1004 DKK liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf den GD200 und den GD50.

Auch auf fundamentaler Ebene schneidet Pandora A- gut ab, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,43 unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Insgesamt wird Pandora A- auf Grundlage der technischen und fundamentalen Kriterien als gut bewertet und scheint aus heutiger Sicht unterbewertet zu sein.