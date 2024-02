Pandora Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Die technische Analyse der Pandora A-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1108 DKK lag, was einem Unterschied von +42,72 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (776,35 DKK) entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 979,34 DKK wird positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt lag (+13,14 Prozent Abweichung). Somit erhält die Pandora A-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

Ein weiteres positives Signal liefert der Relative Strength-Index (RSI), der bei der Pandora A-Aktie bei 13,49 liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 28,78 auf eine positive Einschätzung hin, was die Gesamteinschätzung auf "Gut" festlegt.

Im fundamentalen Bereich wird die Pandora A-Aktie als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,43, was einem Abstand von 34 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 27,8 entspricht. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Pandora A- in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für die Aktie gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.