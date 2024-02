Pandora Aktie: Da kann man verrückt werden!

Bei Pandora A- liegt die Dividendenrendite bei 1,98 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (1,72 %) nur leicht über dem Durchschnitt liegt. Die Differenz beträgt 0,27 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Pandora A- eine Rendite von 100,66 Prozent erzielt, was mehr als 84 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -1,1 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Pandora A- mit 101,75 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Pandora A- aktuell bei 756,67 DKK. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1016,5 DKK, was einen Abstand von +34,34 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 951,17 DKK weist die Aktie eine Differenz von +6,87 Prozent auf, was ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen bei Pandora A-. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.