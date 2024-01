Pandora Aktie: Die Bären zittern!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Pandora A- ein Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Für die Pandora A- Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 22,72, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 37,19, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Aufgrunddessen ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen konnte bei Pandora A- eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Bei Pandora A- wurden positive Auffälligkeiten registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Pandora A- für diese Stufe daher ein "Gut".

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pandora A- Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 729,17 DKK. Damit liegt der letzte Schlusskurs (978 DKK) deutlich darüber (Unterschied +34,13 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (915,64 DKK) über dem gleitenden Durchschnitt (+6,81 Prozent Abweichung), wodurch die Pandora A- Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating erhält. Somit wird die Pandora A- Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Pandora A- in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt ein "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.