Panasonic, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Der RSI der letzten 7 Tage für die Panasonic-Aktie beträgt aktuell 47, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt einen Wert von 55,78, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Die Analyse der RSIs kommt somit zu dem Fazit, dass die Panasonic-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den vergangenen vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Panasonic verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb Panasonic auch auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating erhält.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Panasonic nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 7,15 liegt die Aktie insgesamt 87 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Aufgrund dieser Berechnung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Abschließend betrachtet, liegt die Dividendenrendite von Panasonic mit 2,01 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,93 % im Segment Haushalts-Gebrauchsgüter. Die Differenz beträgt lediglich 0,92 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Neutral" führt.