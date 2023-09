Panasonic vor Quartalszahlen: Umsatzrückgang erwartet, Gewinnprognose hingegen positiv

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Firmenbilanzen sind immer ein spannender Moment für Aktionäre und Analysten. So auch bei Panasonic, einem Unternehmen mit Sitz in Japan, das in 52 Tagen seine Quartalszahlen für das zweite Quartal präsentieren wird. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 23,93 Milliarden Euro.

Die Experten gehen aktuell davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgeht. Im zweiten Quartal 2022 erzielte Panasonic einen Umsatz von 13,17 Milliarden Euro. Jetzt wird ein Rückgang von nur 0,00 Prozent auf 13,23 Millionen Euro erwartet. Beim Gewinn sieht es anders aus – hier wird voraussichtlich eine Steigerung um +37,80 Prozent auf 506,89 Millionen Euro prognostiziert.

Auf Jahressicht sehen die Analysten jedoch eher positive Entwicklungen: Der Umsatz soll um +10,80 Prozent steigenfallen und der Gewinn um -18,00 Prozent...