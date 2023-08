Panasonic Quartalsbilanz: Umsatzrückgang und Gewinnprognosen laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Panasonic, eines der führenden Unternehmen in der Elektronikbranche mit Sitz in Kadoma, Japan, wird in 66 Tagen seine Quartalsbilanz für das zweite Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Panasonic Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung von Panasonic 23,93 Mrd. EUR. Die Quartalszahlen werden nach Börsenschluss bekannt gegeben. Laut aktuellen Daten rechnen Analystenhäuser damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgeht. Im zweiten Quartal 2022 erzielte Panasonic einen Umsatz von 13,17 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 13,23 Mio. EUR erwartet wird.

Auch der Gewinn soll sich verändern und voraussichtlich um +37,80% auf 506,89 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht sind die Analysten...