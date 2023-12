Panasonic Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Der Aktienkurs von Panasonic verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,5 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche durchschnittlich um 16,79 Prozent, was bedeutet, dass Panasonic eine Underperformance von -3,29 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 18,72 Prozent, wobei Panasonic 5,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating für Panasonic in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, ein trendfolgender Indikator, dass der 200-Tages-Durchschnitt für die Panasonic-Aktie bei 1466,33 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1390 JPY liegt, was einer Abweichung von -5,21 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1457,92 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält Panasonic basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Panasonic in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 6 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Panasonic-Aktie in den letzten 7 Tagen als überverkauft eingestuft wird und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird sie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Panasonic.