Panasonic Aktie verliert an Wert: Doch Analysten prognostizieren 14,80% Kurssteigerung in 12 Monaten

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Panasonic Aktie an Wert verloren und auch in den letzten 30 Tagen gab es einen Rückgang von 6,00%. Analysten schätzen jedoch, dass der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten um 14,80% steigen könnte. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, könnten also potenziell davon profitieren.

Es wird erwartet, dass Panasonic im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang von 0,00% verzeichnen wird. Im Vergleich zum Vorjahr soll der Gewinn jedoch um beeindruckende 37,80% steigen. Auf Jahressicht wird ein Umsatzanstieg von 10,80% prognostiziert.

Die Panasonic Quartalsbilanz ist für Aktionäre und Analysten gleichermaßen wichtig. Es bleibt abzuwarten, wie die tatsächlichen Zahlen aussehen werden und wie dies den Aktienkurs beeinflussen wird.

Die Charttechnik signalisiert derzeit einen stark negativen Kurstrend...