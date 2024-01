Panasonic Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Panasonic ist ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führte. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer gemischten Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Panasonic mit einer Ausschüttung von 2,01 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter von 2,93 %. Daher wird die Einstufung der Dividende als "Neutral" abgeleitet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Panasonic nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV von 7,15 liegt insgesamt 87 % niedriger als der Branchendurchschnitt von 54,36 im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Panasonic wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält Panasonic daher in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.